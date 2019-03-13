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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Beşiktaş'ta Karius'in yerine Fabri geliyor
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Futbol
Takvim
13.03.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Karius'in yerine Fabri geliyor

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Beşiktaş'ta Karius'in yerine Fabri geliyor

Siyah-Beyazlı yönetim Karius’u kulübü FIFA’ya şikayet etmesi sonrası gözden çıkardı. Alman kalecinin yerine Fulham’da şans bulamayan Fabri yeniden yuvaya dönecek.

Beşiktaş'ta gelecek sezon için şimdiden düğmeye basıldı... Siyah- Beyazlı yönetimin ilk işinin performansından memnun kalınmayan Karius'u göndererek Fulham'da kadroya bile giremeyen eski oyuncuları Fabri'yi transfer etmek olduğu öğrenildi. Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'la yapılan sözleşme iptal edilecek.

HİÇBİR MAÇTA KURTARICI OLAMADI
Alman kalecinin hatalı goller yemesi üzerine bu kararı alan yönetim, Fabri için Fulham'la görüşerek anlaşma zemini arayacak. Premier Lig'de kalması zor görünen Fulham'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Bu arada Karius'un 4 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Karius'un bileti kesildi. Alman kalecinin de ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş'ın Karius'un yerine transfer edeceği Fabri'nin de yuvaya dönmeyi çok istediği öğrenildi. İspanyol eldivenin Fulham'dan transferi için kolaylık isteyeceği belirtildi.

Fabri Beşiktaş'a böyle veda etmişti...

Fabri gözyaşları içinde veda ettiBeşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Siyah-beyazlı takımın akşam idmanına gelerek eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Fabricio, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş'ta unutulmaz 2 yıl geçirdiğini söyleyen İspanyol file bekçisi, "Burada 2 mükemmel yıl geçirdim. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem." dedi.
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Karius, Beşiktaşı FIFAya şikayet etti 4 aylık maaşı...
Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti! 4 aylık maaşı...

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Beşiktaşta Kariusin yerine Fabri geliyor

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