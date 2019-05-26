Beşiktaş'ı eleyen TOFAŞ yarı finalde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-73 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Bursa temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ, karşılaşmaya iyi başlarken, Alexander'ın etkili oyunuyla toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, hızlı hücumlardan sayılar bularak 7. dakikayı 17-10 önde geçti. Son bölümü karşılıklı basketlere sahne olan birinci periyodu siyah-beyazlılar 23-18 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe Benzing'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, hücumda temposunu kaybeden TOFAŞ karşısında 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 32-21. Bu dakikadan sonra savunma sertliğini ön plana çıkaran konuk ekip, kısa oyuncularının skor katkısıyla 12-1'lik seri yakaladı ve 17. dakikada beraberliği sağladı: 33-33. Takımlar devreyi 39-39 eşitlikle kapattı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan TOFAŞ, özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili oldu. Konuk ekip, çeyreğin son anlarında üst üste top kayıpları yapan Beşiktaş Sompo Japan önünde final periyoduna 63-52 üstün girdi.
Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmayı 82-73 kazandı.
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