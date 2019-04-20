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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe yarı finalde

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Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe yarı finalde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 81-67 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve play-off yarı final serisine yükseldi.

Beşiktaş'ın faul atışından bulduğu basketlerle başlayan mücadelede siyah-beyazlılar peş peşe gelen üç sayılık atışlarla arayı açsa da Fenerbahçe, kısa sürede rakibini yakaladı. Sarı-lacivertliler son bölümde üstünlüğünü korudu ve ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.
Kritik anlarda son pas hatalarını sürdüren Beşiktaş, rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun başında bir ara 6 sayı geriye düşen siyah-beyazlılar farkı tek sayıya indirmeyi başarsa da Fenerbahçe periyodun son 2 dakikasında 5-0'lık seriyle farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 36-32 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta etkili olan Fenerbahçe savunmada ortaya koyduğu etkili mücadele ile oyunun kontrolünü ele geçirdi. Peş peşe bulduğu

basketlerle arayı açmaya başlayan sarı-lacivertliler mücadelenin bu bölümünü 62-47 önde bitirdi.

Oyundaki üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe karşılaşmayı 81-67 kazandı. Seride ilk maçı da 105-80 kazanan Fenerbahçe, play-off yarı finaline adını yazdırdı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve Beşiktaşlı yönetici Cihat Kumuşoğlu birlikte izledi.

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