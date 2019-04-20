Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe yarı finalde
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 81-67 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve play-off yarı final serisine yükseldi.
Beşiktaş'ın faul atışından bulduğu basketlerle başlayan mücadelede siyah-beyazlılar peş peşe gelen üç sayılık atışlarla arayı açsa da Fenerbahçe, kısa sürede rakibini yakaladı. Sarı-lacivertliler son bölümde üstünlüğünü korudu ve ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.
Kritik anlarda son pas hatalarını sürdüren Beşiktaş, rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun başında bir ara 6 sayı geriye düşen siyah-beyazlılar farkı tek sayıya indirmeyi başarsa da Fenerbahçe periyodun son 2 dakikasında 5-0'lık seriyle farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 36-32 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta etkili olan Fenerbahçe savunmada ortaya koyduğu etkili mücadele ile oyunun kontrolünü ele geçirdi. Peş peşe bulduğu
basketlerle arayı açmaya başlayan sarı-lacivertliler mücadelenin bu bölümünü 62-47 önde bitirdi.
Oyundaki üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe karşılaşmayı 81-67 kazandı. Seride ilk maçı da 105-80 kazanan Fenerbahçe, play-off yarı finaline adını yazdırdı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve Beşiktaşlı yönetici Cihat Kumuşoğlu birlikte izledi.
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