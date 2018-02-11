Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Talisca...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriBeşiktaş'ı bekleyen tehlike! Talisca...
Futbol Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Talisca...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Eski Beşiktaşlı, Ada'yı sallıyor... Premier League'de harikalar yarattı!

Futbol
DHA
11.02.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Talisca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Talisca formunu bu şekilde sürdürüp Brezilya Milli Takımı'na seçilirse ve üstüne üstlük Dünya Kupası'nda da boy gösterirse Siyah Beyazlılar için Talisca'yı kadroda tutmak imkansıza yakın hale gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük moral kazandı ve zirve yarışını yara almadan sürdürdü.

Dün gece Beşiktaş adına öne çıkan isimler ise Talisca, Pepe, Vagner Love ve Gary Medel oldu. Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan alınan Vagner Love, Siyah Beyazlı takımdaki ilk gollerini dün akşam atarak maçın yıldızları arasına girerken, geldiğinden bu yana savunmanın lideri olan Pepe de güzel oyununu bir gol ile süsledi. Şenol Güneş'in adeta jokeri haline gelen Gary Medel ise stoper başladığı maçı orta sahada tamamladı ve kusursuz oyununu her iki mevkide de başarıyla sürdürdü.

Ancak tüm iyi oyunculara rağmen en çok dikkati çeken futbolcu yine Anderson Talisca oldu.

TALİSCA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Ligin ilk yarısında istenen performanstan çok uzakta olan Talisca, 2'nci devrenin başlamasıyla adeta fırtına estirdi.
Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer gol atan Brezilyalı yıldız, 2-1 biten bu maçlarda Beşiktaş'ın 6 puan almasını sağladı. Dün akşam da bu kez Kardemir Karabükspor ağlarına 2 gol bırakan Talisca, galibiyette önemli bir rol oynadı ve yükselişini sürdürdü. Maça ağırlığını koyduğunda tek başına 3 puan kazandırma meziyetine sahip olan Brezilyalı yıldız, gol attığı maçların en çok konuşulan ismi oluyor. Çünkü Talisca'nın attığı gollerin çoğu fazlasıyla estetik, hatta dün akşamki frikikte olduğu gibi fizik kurallarını da zorlayan goller oluyor.

Anderson Talisca, her ne kadar 10 numara olarak transfer edilmiş olsa ve mevki olarak 10 numara pozisyonunda görev yapsa da asistlerinden çok attığı goller ile ön plana çıkıyor. İki sezonda 64 maça çıkan Talisca 31 gol atarak neredeyse bir santrafor gibi oynadığını defalarca gösterdi. Geçen sezon sakatlığı yüzünden 14 maçı kaçırdığı dönemde Beşiktaş ile 33 maça çıkan Talisca 17 gol attı ve maç başına 0.51 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon daha şimdiden geçen sezonki maç sayısına yaklaşan Talisca 31 maçta 14 gol ile 0.45 gol ortalamasına ulaştı. İki sezonun toplamında ise 64 maçta 31 gol ile 0.48 gol ortalaması yakaladı ve takımına defalarca puan kazandırdı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLİRSE BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ZOR 
Talisca ile ilgili en çok merak edilen ve sezon sonuna kadar gündemi meşgul edecek konu ise kuşkusuz bonservisinin alınıp alınmayacağı. Bilindiği gibi Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın bonservisini almak istiyor ancak satın alma hakkı olan 25 milyon euro yerine 8 ile 10 milyon euro arası bir bedelle bu işi bitirmek istiyor. Hatta başkan Fikret Orman gerekirse 1 yıl bekleyip bedava almanın planlarını dahi yapıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda Brezilya Milli Takımı gözlemcilerinin Dünya Kupası kadrosu için Talisca'yı takibe alacakları haberi gerçekleşirse, Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar ve bir yıl bekleyip bedava alma düşüncesi hayal olacak gibi. Talisca formunu bu şekilde sürdürüp Brezilya Milli Takımı'na seçilirse ve üstüne üstlük Dünya Kupası'nda da boy gösterirse Siyah Beyazlılar için Talisca'yı kadroda tutmak imkansıza yakın hale gelecek.

 

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih tutulamıyor! (ÖZET)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

"Para değil, şampiyonluk" dedi, o teklifi reddetti!

Everton Crystal Palace maçı hangi kanalda saat kaçta? Cenk oynuyor mu?

Bu öyle bir maç ki yüzde 50.1’i bile yok

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda son durum...