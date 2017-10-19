Beşiktaş'da sıra lige geldi!

Avrupa’da çizilen olağanüstü performansa rağmen Süper Lig’de son üç maçta 8 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçından başlayarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

AHMET ÜRKMEZGİL: ”ARTIK LİGE DÖNÜYORUZ, SERİ GALİBİYETLERE BAŞLAMALIYIZ”

8 puanlık farkı kapatmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ”Artık lige döndük. Galatasaray’dan 8 puan gerideyiz ama bu farkı mutlaka kapatacağız. Kapatmamız için de seri galibiyetler almalıyız. İki hafta sonraki Monaco maçına kadar ligde oynayacağımız Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçları var, bu iki maçı mutlaka kazanmalıyız. Sonra da Monaco’yu geçip ligde de Göztepe’yi yenip milli araya öyle 3 maçtan 9 puan çıkararak girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA TAKIMLARI FUTBOL OYNAMAYI TERCİH EDİYOR"

Beşiktaş’ın ligde sergilediği futbol ile Avrupa’da sergilediği futbol arasında siyahla beyaz kadar fark olmasını Avrupa takımlarının defans yapmak yerine futbol oynamayı tercih etmesine bağlayan Ürkmezgil buna rağmen mazeret üretecek durumda olmadıklarını belirtti ve ”Avrupa’da çok rahat oynuyoruz. Porto, Leipzig, Monaco; bu takımlar küçümsenecek takımlar değil büyük takımlar ve düşünebiliyor musunuz 3 maçta da sahanın hakimi bizdik. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik istediğimiz zaman hızlandırıp istediğimiz zaman yavaşlattık. Çünkü bizim takım futbol oynamak isteyen bir takım, Avrupa takımları çok fazla defans yapmayı seven takımlar değil bu yüzden Şampiyonlar Ligi arenasında daha rahat ve daha güzel oynuyoruz. Ama Süper Lig’de biraz zorlandığımız ve aynı oyunu oynayamadığımız bir gerçek. Sert defans yapıyorlar bize karşı. Henüz istediğimiz seviyede değiliz hatta düşündüğümüzden gerideyiz. Ama bize karşı sert defans yapılması bizim arkasına sığınacağımız bir mazeret değil. Sadece bir durum değerlendirmesi gözüyle bakıyoruz. Son iki senenin şampiyonuyuz kesinlikle mazeretlere sığınamayız. Çıkıp sahaya galip gelmeliyiz. Futbolcularımız da bunu yapacak kalitede ve güçte. Sadece ligde kötü bir döneme girmiştik. Bu haftadan itibaren Başakşehir maçıyla bunu çıkışa geçeceğimiz bir döneme çevireceğiz” dedi.

Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık farkı mutlaka kapatacaklarını söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri, ”8 puan kapatılacak bir fark ama dediğim gibi iyi bir galibiyet serisi alırsak kapatılır. Bu yüzden Başakşehir maçından başlayarak Alanyaspor, Göztepe, Akhisar ve diğer maçlarda da galip gelip çok büyük bir seri yakalamalıyız. Bunu yapacak gücümüz var. Buna inanıyoruz çünkü bu takıma sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.