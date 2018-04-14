Beşiktaş'a transferde 3 rakip! İşler karıştı...
Sezon sonunda Porto'dan ayrılacağı kesinleşen Brahimi için Beşiktaş'ın yanı sıra üç dev daha devrede.
Ligde şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş’ta yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmanın çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz’de yayım yapan El Correio da Manha gazetesi, Portekiz’de Porto forması giyen Yacine Brahimi hakkında Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı.
AYRILIĞI KESİN
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi'nin sezon sonu Porto'dan kesinlikle ayrılmak istediği ifade edildi. Gazete, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, sezon sonunda takımdan kesinlikle ayrılmak istediğini yazdı. Haberde Brahimi’yi isteyen kulüpler arasında Beşiktaş’ın yanı sıra Roma, Everton ve Sevilla’nın da bulunduğu belirtildi.
Cezayirli futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Ana mevkii sol kanat olan deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. (YeniŞafak)
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