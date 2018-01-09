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Beşiktaş'a Tosic piyangosu!

Siyah beyazlılarda sezonun ilk yarısının en iyi isimlerinden biri olan Dusko Tosic'e iki talip birden çıktı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Everton'a satılmasının ardından Dusko Tosic için transfer çanları çalmaya başladı.

Goal Fransa'nın haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne ve Bordeaux, Sırp savunmacının transferi için yakın zamanda girişimlere başlayacaklar. Bordeaux'nun listesinde Legia Varşova'dan Michal Pazdan ile Malaga'dan Paul Baysse'nin de olduğu belirtiliyor.

Saint Etienne geçtiğimiz günlerde Gent'ten Mitrovic'i sağlık kontrolünden geçirmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Geçtiğimiz günlerde sıpr basınına özel bir röportaj veren Dusko Tosic transferle ilgili gelen soruya şu cevabı vermişti: "Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve kulübümle 2.5 yıllık daha sözleşmem var." (Ajansspor)

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