1-Beşiktaş, Kasımpaşa’ya takılır mı?

Beşiktaş, geçen hafta Antalyaspor’a 3-4 tane önemli kontra atak verdi. Bugün benzeri şansları Kasımpaşa’a bedelini ağır öder. Kasımpaşa, psikokolojik olarak da Beşiktaş’a ters gelen bir takım. Beşiktaş’ın bugün oyun iştahını da artırması lazım. Sadece Quaresma’nın ortalarına bel bağlamamalı. Merkezden de Talisca-Oğuzhan işbirliğiyle oyuna girmeli.



2-Güneş’in Vida ile başlamamasını nasıl buluyorsunuz?

Münih maçında Pepe’nin yanında kim olacak? Güneş Vida’yı mı Tosic’i mi düşünüyor. Vida’yı düşünüyorsa, onu bir an önce takıma adapte etmesi lazım. ‘Adaletli’ olma adına Tosic’i hemen kenara almak istemiyor olabilir. Buna saygı duyulur ancak ligin ikinci devresinde pragmatist olmak lazım. Kadroda ayrıca bir değişiklik daha var. Geçen hafta Caner sol bek Adriano sağ bekti… Ama ikisi de çok verimli olamamıştı. Özellikle Quaresma’nın orta yükünü paylaşsın diye sahaya sürülen Caner, bu anlamda beklentileri karşılayamadı. Güneş, bugün Adriano’yu sola Gönül’ü sağa koyarak başlıyor.



3-Vagner Love’ın gelecek olması Negredo’yu nasıl etkiler? İspanyoldan bugün ne bekliyorsunuz?

Antalya’da geçen hafta yokları oynadı. Bugün gol atmak zorunda. Aksi halde Güneş’in nezdinde kredisini iyice yitirir. Ben yine de Love geldiğinde Negrodo’yu kesen değil, onunla birlikte oynayacak bir oyuncu olarak görüyorum. Aboubakar-Cenk Tosun ikilisi gibi bir ikili oluşturulması lazım. Gezen bir forvet Negredo’ya da alan ve fırsat yaratır.