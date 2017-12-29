Beşiktaş'a teklif yağıyor! Cenk'ten sonra...

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu olan ve Avrupa’da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Siyah-Beyazlı oyunculara adeta teklif yağıyor.

Dev kulüplerin radarında olan Cenk Tosun’un yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Dusco Tosic de İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı. İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro’yu (31 milyon TL) gözden çıkarırken, İngiltere Premier Ligi’nden Stoke City ise Tosic için 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödemeye hazır bulunuyor.

Cardiff’e çifte veto

Bu teklifin üzerine Oğuzhan, ikinci lige gitmek istemediğini belirtirken, yönetim de Cardiff’ten gelen teklifi değerlendirmeden reddetti. Tosic konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen Siyah- Beyazlı yönetim, Sırp futbolcunun takımda kalmasına karar verdi. (Fanatik)