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Beşiktaş'a teklif yağıyor! Cenk'ten sonra...

Kartal’ın iki yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ve Dusco Tosic’e, İngiltere’den teklifler geliyor. Cardiff, Oğuzhan için 7 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Stoke ise Tosic için 4 milyon Euro ödemeye hazır bulunuyor.

Hürriyet Haber
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Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu olan ve Avrupa’da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Siyah-Beyazlı oyunculara adeta teklif yağıyor.

Dev kulüplerin radarında olan Cenk Tosun’un yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Dusco Tosic de İngiliz ekiplerinin radarına girmeyi başardı. İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro’yu (31 milyon TL) gözden çıkarırken, İngiltere Premier Ligi’nden Stoke City ise Tosic için 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödemeye hazır bulunuyor.

Beşiktaşa teklif yağıyor Cenkten sonra...

Cardiff’e çifte veto
Bu teklifin üzerine Oğuzhan, ikinci lige gitmek istemediğini belirtirken, yönetim de Cardiff’ten gelen teklifi değerlendirmeden reddetti. Tosic konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş ile görüşen Siyah- Beyazlı yönetim, Sırp futbolcunun takımda kalmasına karar verdi. (Fanatik)

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