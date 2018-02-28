Beşiktaş'a Talisca şoku!
Monaco’nun ekonomik gücü, Beşiktaş’ın 24 yaşındaki yıldız için kulübü Benfica ile yürüttüğü pazarlık politikasını zora soktu.
Portekiz'in ünlü gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre, Ligue 1'in son şampiyonu Monaco, Talisca'yı transfer etmek için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla görüşmelere başladı. Teknik direktör Leonardo Jardim'in çok beğendiği Talisca için harekete geçen Ligue 1 ekibi, Benfica'yla anlaşıp yıldız ismi sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ PAZARLIK YAPMAK İSTİYORDU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü Talisca'nın satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta... Fakat siyah-beyazlı ekip, 20 milyon Euro'yu geçen opsiyonu kullanmak yerine, Benfica'yı kendisi için daha makul bir fiyata çekme niyetindeydi. Monaco'nun bu hamlesi pazarlıkları da yokuşa sürdü. Habere göre, Talisca'yı Fransa'dan Monaco'nun yanı sıra İngiltere'den ve Çin'den bazı kulüpler de yakından takip ediyor.
SİNAN VARDAR DİYOR Kİ
Son yapılan mali kurulda görüldü ki Beşiktaş'ın ekonomik durumu hiç iç açıcı değil. Daha önce Aboubakar'da, Gomez'de benzer deneyimler yaşandı. Kiralık oyuncular, Şenol Güneş gibi usta bir teknik adamla çalıştıktan sonra gelişip form tuttuktan sonra ayrılıyorlar. Talisca'yı tutmak bence artık mümkün değil. Üzülen de taraftar oluyor ama bence üzülmesinler. İnşallah Anderson Talisca, Beşiktaş'ı şampiyon yaparak gider. (Sabah)
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