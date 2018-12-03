Beşiktaş'a şok! Devreyi kapattı
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi maçında Caner Erkin bir sakatlık geçirdi.
Siyah-Beyazlı kulüpten açıklama yapılırken, yıldız futbolcunun devreyi kapattığı öğrenildi. Caner Erkin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:
Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.
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