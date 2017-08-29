Beşiktaş'a şok! 8 milyon Euro...

Habertürk'ün haberine göre; Hırvat stoperin ocak ayında serbest kalacak oluşundan yararlanmak isteyen ve oyuncuyla ön protokol yapan Siyah-Beyazlılar, bu durumu öğrenen Dinamo Kiev Başkanı İgor Surkis'in beklenmedik resti ile karşılaştı.
Vida'nın, Kartal'la ön protokol imzalaması ve görüşmeye gittiğini geç söylemesine kızan Surkis, başkan Fikret Orman'a transfer konusunda şok bir yanıt verdi.
"8 MİLYON EURO VERİN, YOKSA OCAK'TA ALIN"
Dinamo Kiev başkanının, "Vida'nın bonservisi 8 milyon Euro. Şimdi alırsanız alın, olmazsa devre arası size bedava gelsin. Benim paraya ihtiyacım yok" demesi Orman ve yönetimini şoke etti.
28 yaşındaki yıldızı normalde alacaklarına karşılık kadroya katmayı planlayan yönetim, bu yanıttan sonra ne yapacağını şaşırdı.
Sukis'in tutarsız davranışlarından rahatsız olan Orman'ın, son anda farklı bir gelişme yaşanmazsa transferi ocak ayında bitireceği belirtildi.