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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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28.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi! Karar verildi...

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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi! Karar verildi...

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa ile ilgili Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Borussia Dortmund yönetiminin yıldız isimle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve yeniden Japonya Milli Takımı'na seçilen Japon yıldıza Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürülmüştü.

Siyah Beyazlı kulübün satın alma opsiyonuna sahip olmadığı ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Kagawa'nın bonservisini 2020 yazına dek elinde bulunduran Dortmund'un gelecek sezonki kadro planlamasıyla ilgili bir haber yaptı.

Haberde Dortmund yönetiminin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Andre Schurrle ve Sebastian Rode ile birlikte Kagawa'nın da bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü.

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