Beşiktaş'a Samsun'da son dakika şoku! 3 gollü maçta kupa Atiker Konyaspor'un

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a kupayı getiren golleri, 33. dakikada Traore ve 90+1'de Skubi penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlıların tek sayısı ise 78'dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını 2-1 galip bitirdi ve tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Beşiktaş ise 2017-2018 sezonuna kupayla başlama fırsatını tepti.





NOTLAR:

TALİSCA'NIN YERİNE TOLGAY

Beşiktaş'ta Benfica'nın lisans için gereken evrakları göndermemesi nedeniyle Anderson Talisca kadroda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca'nın yerine Tolgay Arslan'a şans verdi.



NEGREDO İLK RESMİ MAÇINDA...

Beşiktaş'ın yeni transferler Alvaro Negredo ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi. Siyah-beyazlıların Real Madrid'ten bedelsiz olarak aldığı Pepe, Real Betis ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti. Kara kartalın 3 gün önce transfer ettiği Alvaro Negredo ise ilk resmi maçında Güneş'ten formayı aldı.



GÖKHAN GÖNÜL VE ATINÇ YOK

Şenol Güneş, kaleci tercihini Fabricio Agosto Ramirez'den yana kullandı. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu. Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Samsun'a getirilmedi.



Teknik Direktör Şenol Güneş, sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi olduğu için ameliyat olan Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'ı kadroya almadı.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Beşiktaş'ı Samsun'da taraftarı yalnız bırakmadı.Toplam 33 bin 919 seyirci kapasiteli 19 Mayıs Stadyumunda Beşiktaş'a için ayrılan bin 17 bin 500 kişilik tribünü tamamen doldu. İnternet üzerinden satışa çıkarılan biletler 1 saat gibi kısa sürede tükendi. Samsun'da kara borsaya düşen biletler, 600 ile bin lira arasında satıldı.



Atiker Konyaspor'a ayrılan biletlerin bir kısmında yine Beşiktalı taraftarların aldığı öne sürüldü. Öte yandan karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Samsun'da maç için çevre illerden polis geldi. Stada gelenler yoğun bir aramadan geçirildi. Özel güvenlik ve polis olmak üzere 2 bin polis karşılaşmada görev aldı.





KONYASPOR SÜPER KUPA'DA İLK KEZ...

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmeinin ardından Teknik direktörlük görevine getirelen Mustafa Reşit Akçay, ilk resmi maçında takımın başında yer aldı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk defa Süper Kupa maçına çıktı.

SAMSUN'DA İLK RESMİ MAÇ

Süper Kupa maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan ilk resmi maç olarak kayıtlara girdi. Temeli 2013 yılında atılan stadyum 33 bin 919 seyirci kapasitesine sahip ve akıllı teknolojisiyle son derece modern bir tesis haline geldi. Stadyum 140 bin metrekare alanda yer alıyor. Stadyumda yerden çim ısıtma, tribünden ısıtma, alış veriş merkezi, localar, 7 restoran, ofisler, amatör kulüplere tahsis edilecek antrenman salonları bulunuyor. Stadyumun rüzgar kanalları Karadeniz'in sert rüzgarları hesaba katılarak yapıldı. "Akıllı stat" olarak tanımlanan stadyumun içinde tüm elektronik ve mekanik sistemler de birbiriyle bağlantılı olarak çalışıyor.

NEGREDO YEDEKLERLE ÇALIŞTI ALKIŞLANDI

Beşiktaş'ın Sevilla'dan transfer ettiği forvet Negredo karşılaşmaya yedek kadroda çıktı. Isınma hareketleri sırasında Başkent Beşiktaşlılar Birliği taraftarlarının çağrısı ile tribünlere giderek sevgi gösterisinde bulundu. Negredo tribünlerdeki taraftarların marşlarına hayran kaldığını söyledi.

PANKARTLARA YASAK

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupanın oynanacağı 19 Mayıs Stadına hiç bir pankartı sokmadı. Özel Güvenlik görevlileri tarafından XR cihazından geçen taraftarların yanında sadece kulüp bayraklarının girmesine izin verdi.

30 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu 15 bin Beşiktaş, 15 bin Konyaspor bayrağının tribünlere koyduklarını belirtti. 56 Beşiktaş ve Konyaspor bayrağı ise saha kenarında bulunurken, 5 çuval dolusu toplam 5 bin balon havaya uçuruldu.

KARTAL YUVASI MAĞAZASINDA FORMALAR TÜKENDİ

Samsun'daki Kartal Yuvası mağazasına akın eden taraftarlar maç günü tüm formaları tükettiler. Kartal yuvası Mağazalarından sorumlu yönetici Hüseyin Mican "Müthiş rekor derecede satış yapıldı. Sadece Samsun Kartal Yuvası Mağazasında forma satışında rekor kırıldı ve 5 bin forma satışı gerçekleştiğini vurguladı.