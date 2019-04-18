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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
18.04.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

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Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Kartal, ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa hem 3. ön eleme turu hem de Play-Off’ta seri başı olacak.

UEFA takım sıralamasında 25. olan Beşiktaş , Monaco, Lyon ve Sporting gibi ekipleri geride bırakıyor.Türk ekipleri arasında en iyi sıralamaya sahip olan Kartal kalan 6 maçı kazanırsa Devler Ligi için ön eleme vizesi almış olacak.

Beşiktaş'ta gözler lig ikinciliğine çevrilmiş durumda. Ligde kalan 6 maçı kazandığı takdirde kesin olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alacak olan Siyah-Beyazlılar son 5 sezonda topladığı puanlarla UEFA sıralamasında 25. durumda.

KARTAL KURADA SERİ BAŞI OLACAK

Kartal ligi 2. sırada bitirdiği takdirde hem 3. ön eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri başı olacak. Beşiktaş özellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandığı puanlarla önemli bir başarı yakaladı.

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DEV TAKIMLARI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş son 5 sezonda topladığı puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. UEFA sıralamasında Fenerbahçe 45., Galatasaray 67., Başakşehir ise 118 durumda.

GÖZLER KALAN 6 MAÇA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş dışında diğer Türk takımlarının ön elemede seri başı olma şansı bulunmuyor. Bu nedenle Kartal kalan 6 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa güçlü rakiplerle eşleşmeyecek.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Beşiktaş açıklaması...

Keleş: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruzDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz" dedi.
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Beşiktaşa Şampiyonlar Ligi müjdesi

 

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