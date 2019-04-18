Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!
Kartal, ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa hem 3. ön eleme turu hem de Play-Off’ta seri başı olacak.
UEFA takım sıralamasında 25. olan Beşiktaş , Monaco, Lyon ve Sporting gibi ekipleri geride bırakıyor.Türk ekipleri arasında en iyi sıralamaya sahip olan Kartal kalan 6 maçı kazanırsa Devler Ligi için ön eleme vizesi almış olacak.
Beşiktaş'ta gözler lig ikinciliğine çevrilmiş durumda. Ligde kalan 6 maçı kazandığı takdirde kesin olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alacak olan Siyah-Beyazlılar son 5 sezonda topladığı puanlarla UEFA sıralamasında 25. durumda.
KARTAL KURADA SERİ BAŞI OLACAK
Kartal ligi 2. sırada bitirdiği takdirde hem 3. ön eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri başı olacak. Beşiktaş özellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandığı puanlarla önemli bir başarı yakaladı.
DEV TAKIMLARI GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş son 5 sezonda topladığı puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. UEFA sıralamasında Fenerbahçe 45., Galatasaray 67., Başakşehir ise 118 durumda.
GÖZLER KALAN 6 MAÇA ÇEVRİLDİ
Beşiktaş dışında diğer Türk takımlarının ön elemede seri başı olma şansı bulunmuyor. Bu nedenle Kartal kalan 6 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa güçlü rakiplerle eşleşmeyecek.
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