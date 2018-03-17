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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Beşiktaş'a, Sakarya darbesi
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DHA
17.03.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a, Sakarya darbesi

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Beşiktaş'a, Sakarya darbesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-58 yendi.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Kerem Baki
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 15, Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Clark 3, Lalanne 2, Diebler 11, Kenan Sipahi 1, Weems 7, Sertaç Şanlı 10, Semih Erden 7, Can Maxim Mutaf 2
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Can Korkmaz 3, Lopez 17, Doğukan Şanlı 5, Boothe 9, Fall 6, Jankovic 14, Jones 10, Harris 5, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Mustafa Kırcalı, Agah Abdussamed Kızılkaya
1. Periyot: 6-24
Devre: 27-40
3. Periyot: 47-56
 
Bu sonuçla, konuk ekip 13. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar 7. kez mağlup oldu.
Bu arada, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 6 sayı farkla 75-69 kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, rakibini 13 sayı farkla yenerek, ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.
Karşılaşmaya 12-0'lık seri ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 7. dakikaya 17 sayı farkla önde girdi: 19-2. Üstünlüğünü sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 24-6 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Diebler ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a Jankovic ve Harris ile karşılık veren konuk ekip, 14. dakikayı 29-11 önde geçti. Hücumda temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında 10-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada farkı 9'a (25-34) indirdi. Periyodun sonuna doğru serbest atış çizgisinden sayılar bulan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 40-27 üstün girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 23. dakika biterken farkı tekrar 17 sayıya çıkardı: 33-50. Çeyreğin ikinci bölümünde temposu düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor önünde Adams'la tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, 30. dakikaya girerken farkı 7'ye (46-53) indirdi. Yeşil-siyahlılar, Jones'in üçlüğüyle son periyoda 56-47 önde gitti.
Dördüncü periyoda Jankovic, Ersin Dağlı ve Jones'in sayılarıyla başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, oyundan kopan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 37. dakikada farkı bir kez daha açarak skoru 69-52'ye getirdi. Skor üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlılar, maçı da 71-58 kazandı. 

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