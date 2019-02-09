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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Quaresma müjdesi: "Yüzde 80..."

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Beşiktaş'a Quaresma müjdesi: "Yüzde 80..."

Beşiktaş Yönetimi, futbolculara dün 4.5 milyon Euro’luk bir ödeme gerçekleştirip, bugünkü Bursa maçı öncesi adeta moral dopingi yaptı. Ödeme sonrası Ümraniye’de futbolcuların moralinin yükseldiği ve yüzlerin güldüğü öğrenildi. Quaresma'nın da büyük ihtimalle takımda kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi, Bursaspor ile bugün zorlu bir mücadeleye çıkacak olan siyah beyazlı futbolculara yüklü miktarda ödeme yaptı. Yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk ödeme futbolcuları önemli ölçüde rahatlattı. Uzun süredir para alamayan bazı futbolcular dün yapılan ödemeyle morallendi ve tabir caizse Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yüzler gülmeye başladı.

Siyah beyazlı yönetim, yaptığı yüklü ödemeyle Kagawa’nın da katılımıyla takımda oluşan pozitif havayı desteklemiş oldu.

SIKINTIYA ÇÖZÜM

Şampiyonluk hedefi zayıflasa da en kötü Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme hakkını elde etmek isteyen Beşiktaş’ta yönetim, ligin ilk devresinde yaşanan mali sıkıntıları aşmak için seferber olmuş durumda.

QUARESMA EVDE KALIYOR

Beşiktaş’tan ayrılmak için uzun süredir yönetimle görüşen Ricardo Quaresma yüzde 80 oranında sezon sonuna kadar takımda kalacak. Portekizli oyuncunun, takım bulamadığı için kalma olasılığı yükseldi. Kırmızı kart cezası nedeniyle bugünkü Bursa maçında forma giyemeyecek olan oyuncunun gelecek hafta maç kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu.

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