Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü!
Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Spor Arena Dış Haber | Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha eklemek isteyen Beşiktaş, rotayı Premier Lig'e çevirdi.
İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın forvet için tercihi Leicester City'nin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho...
LEICESTER CITY'DE GÖZDEN DÜŞTÜ
İki sezon önce 28 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester City'e transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü.
Kelechi Iheanacho'nun devre arasında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi. Genç forvet, sezon başında da siyah beyazlıların gündemine girmişti.
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