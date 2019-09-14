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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
14.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a piyango vurdu, Lens reddetti!

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Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen teklifi geri çeviren Hollandalı Jeremain Lens, Beşiktaş’ta yabancı sınırına takıld​ı. Siyah-beyazlı takımda Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya alınınca tecrübeli kanat oyuncusu kendisine yer bulamadı. Bu gelişme, gitmeyi kabul etmeyen yıldız futbolcuya verilen mesaj olarak yorumlandı

Jeremain Lens'i bir türlü elden çıkaramayan Beşiktaş, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden transfer döneminde büyük umutlarla beklediği teklifi aldı. 31 yaşındaki Hollandalı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımın siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı, yönetimin de yıllık 2.3 milyon Euro garanti maaş ve maç başına prim alan oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak Lens, kendisine yapılan öneriyi geri çevirdi.

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GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ

Bu gelişmenin üzerine Lens'in yabancı kontenjanına takılması, beraberinde yorumları da getirdi. Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya dahil edilirken 12 yabancı sınırı nedeniyle tecrübeli kanat oyuncusu Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

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