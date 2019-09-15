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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.09.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi! Takımla çalıştı...

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Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi! Takımla çalıştı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında dün Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz'ın ısınma, 5'e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup'un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi.

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Abdullah Avcıyı çıldırtan isim 90 5te...
Abdullah Avcı'yı çıldırtan isim! 90 5'te...

Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta futbolcular yarın izin yaptıktan sonra Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına 17 Eylül Salı günü devam edecek.

"Eşit şartlarda bir müsabaka olmadı"Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Çünkü eşit şartlarda bir müsabaka olmadı" dedi.
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