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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Oğuzhan müjdesi! Derbiye Roco sürprizi...

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Beşiktaş'a Oğuzhan müjdesi! Derbiye Roco sürprizi...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yaptığı idman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip ederken, idman sonrasında futbolcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı.

Braga maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

OĞUZHAN VE VICTOR RUIZ'DEN İYİ HABER... ROCO SÜRPRİZİ!

Beşiktaş'ta Braga ve Galatasaray maçı öncesinde sakatlık kabusu yaşanıyor.

Sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve N'Koudou'dan yoksun olarak Ankaragücü deplasmanına giden siyah-beyazlılara Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas'tan da kötü haber geldi.

Sakat oyunculardan Victor Ruiz bugün takımdan ayrı olarak çalışırken, Oğuzhan Özyakup ise sakatlığını atlattı ve takımla birlikte antrenmana katıldı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Oğuzhan Özyakup dışındaki isimlerin Braga ve Galatasaray karşısında forma giymesi zor. Özellikle savunmada yaşanan problem, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.

Gökhan Gönül, Douglas ve Victor Ruiz'in yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Avcı, bu bölgede Vida'nın yanında Roco'yu sahaya sürmeyi planlarken, sağ bekte tercihini ise henüz belirlemedi.

Necip Uysal'a şans vermeyi düşünen Avcı, son kararını yarın yapılacak olan antrenmanda verecek.

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada
Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!

UMUT NAYİR FORVETE!

Burak Yılmaz'ın yokluğunda Braga karşısında Umut Nayir'i sahaya sürmeyi planlayan Abdullah Avcı, topu ayağında tutan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.

Diaby'nin yokluğunda Adem Ljajic'i 11'e koyacak olan tecrübeli teknik adam, Atiba-Elneny ikilisinin önünde, Lens-Ljajic-Güven'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Avcı'nın kafasındaki bir diğer isim de Orkan Çınar. Antrenmanlardaki performansıyla formaya göz kırpan Orkan Çınar, Braga karşısında şans bulabilir.

Beşiktaşa Oğuzhan müjdesi Derbiye Roco sürprizi...

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