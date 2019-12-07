Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber! 15 gün yok...

Beşiktaş'ta Erzincanspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou 2 hafta sahalardan uzak kalacak



Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen yıldız isim 15 gün oynayamayacak

Kulübün bilgilendirme mesajı ise şöyle;



Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’KOUDOU’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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