MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber! 15 gün yok...
GeriFutbol Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber! 15 gün yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.12.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber! 15 gün yok...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber! 15 gün yok...

Beşiktaş'ta sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen N'Koudou 15 gün oynayamayacak

Beşiktaş'ta Erzincanspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen yıldız isim 15 gün oynayamayacak

Kulübün bilgilendirme mesajı ise şöyle;

Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’KOUDOU’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş - 24 Erzincanspor: 3-0 | Maçın özeti ve golleri
Beşiktaş - 24 Erzincanspor: 3-0 | Maçın özeti ve golleri

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Beşiktaşa NKoudoudan kötü haber 15 gün yok...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle