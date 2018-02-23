Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme! Bayern Münih...
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Sarı-Lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından 'Geliyoruz' mesajlı bir video paylaşıldı. Videoda ise Bayern Münih göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçından önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda güne damga vurdu.
Pazar günü oynanacak derbi için artık nefesler tutuldu... İki takım da hazırlıklarını sürdürerken sosyal medyada da derbi öncesi paylaşımlar başladı. Son olarak Fenerbahçe, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçından önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; "Geliyoruz" mesajı verdi. Videoda dikkat çeken "alt mesajlardan" biri de videonun arka fon müziğinde kullanılan müziğin Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da atılan gollerden sonra kullanılan fon müziğinin olması dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere Bayern Münih son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı sahasında 5-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı ise İstanbul'da olacak.
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