Beşiktaş'a kötü haber! Ceza onandı...

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz cezasını onadı. Siyah Beyazlılar, Antalyaspor maçını taraftarından yoksun oynayacak.

Süper Kupa finalinde çıkan olaylar sebebiyle Atiker Konyaspor ve Beşiktaş PFDK'dan ceza almıştı. Konyaspor 5 maç seyircisiz oynama cezası alırken, Beşiktaş 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu karara Siya-Beyazlı ekip itirazda bulundu. Ancak itiraz bir işe yaramadı ve Tahkim Kurulu cezayı onadı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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