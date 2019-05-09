Beşiktaş'a kötü haber! Adem Ljajic...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Serie A ekibi Torino'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Adem Ljajic'in gelecek sezon da Siyah Beyazlı ekibin kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı.
Başkan Fikret Orman, Sırp futbolcunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." ifadelerini kullanmıştı.
Orman'ın bu sözlerinin ardından bugün İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi ise 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiasında bulundu.
Gazete, Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlüğünü yapan 50 yaşındaki Sinisa Mihajlovic'in eski öğrencisi Ljajic'i kadrosunda görmek istediğini öne sürdü.
Haberde bununla birlikte Ljajic'in form durumu nedeniyle yükselen bonservisinin transferi çok zor kıldığı ifade edildi. Mihajlovic, Kara Kartal'ın yıldızıyla Fiorentina ve Torino'dayken birlikte çalışmıştı.
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