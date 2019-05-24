Beşiktaş KAP'a bildirdi! Serdal Adalı...
Beşiktaş Kulübü Serdal Adalı'nın yönetim kurulu üyeliğine atandığını KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir."
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