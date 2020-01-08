Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu! Advocaat, transfer ediyor...

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınının haberine göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor.

Lens ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.

TRANSFERDE TEK ENGEL...

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi ise transferde Feyenoord'un önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Feyenoord, Beşiktaş'ın Lens için yüksek bir bonservis ücreti istemesi halinde alternatif olarak John Guidetti'yi listesine aldı. Hollanda temsilcisinin kısa süre içinde Lens için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

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