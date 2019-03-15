Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
GeriBasketbol Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
15.03.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

Beşiktaş Kulübü, basketbolda Japonya temsilcisi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, globalleşme çalışmaları kapsamında Uzakdoğu temaslarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Japonya'da bulunan başkan Fikret Orman, San-en NeoPhoenix Kulübü Başkanı Kenjiro Hongo ile iş birliği anlaşmasına imza attı. İmza töreninde Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da yer aldı.

Kardeş kulüp anlaşmanın iki tarafa da fayda sağlayacağını aktaran Orman, "Dostluğu uzun yıllara dayanan iki ülkenin iki güçlü kulübü olarak, böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz. Sportif ve ticari faydaların yanı sıra, ortaklaşa hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de iki ülke halkına yarar sağlanacak." ifadelerini kullandı.

San-en NeoPhoenix Başkanı Kenjiro Hongo ise, "Beşiktaş ile uzun süren görüşmeler sonunda bu iş birliğini hayata geçirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Sompo Japan ile San-en NeoPhoenix arasındaki anlaşma gereğince, A takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ile teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları, pazarlama alanında iş birlikleri gerçekleştirilecek.

12
Beşiktaşa 31 Marta kadar 13 milyon euro lazım
Beşiktaş'a 31 Mart'a kadar 13 milyon euro lazım
Dorukhan ve Güven için 14 milyon euro
Dorukhan ve Güven için 14 milyon euro!

Beşiktaş devre arasında Japon futbolcu Kagawa'yı renklerine katmıştı... (VİDEO)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli Takım'da Şenol Güneş değişimi! Lucescu...

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekiliyor (CANLI)

Kış sezonuna eğlenceli veda

Barcelona Manchester United maçı ne zaman? Büyük eşleşme!