Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç için İzmir’e gelen Beşiktaş, coşkuyla karşılandı.
Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar; Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaşlı oyuncular da havalimanına gelen taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra Manisa’da konaklayacağı otele geçti.
Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kafilesi şu isimlerden oluşuyor: Fabricio, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Tosic, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Talisca, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Negredo, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Adriano, Medel ve Ouaresma.
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