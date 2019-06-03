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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Beşiktaş’a ilk transfer Avusturya’dan Doğan! Resmi görüşmeler başladı...

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Beşiktaş’a ilk transfer Avusturya’dan Doğan! Resmi görüşmeler başladı...

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya’dan yapmaya hazırlanıyor.

Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan Avusturya ekibi LASK Linz’e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda.

22 yaşındaki genç oyuncu için Linz’e 200 bin Euro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş, son anda bir aksilik olmazsa bayram tatili sonrasında bu transferi açıklayacak.

Abdullah Avcı’nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

Beşiktaşın Umut Meraş transferi Abdullah Avcı’ya bağlı
Beşiktaş'ın Umut Meraş transferi Abdullah Avcı’ya bağlı

SEZON PLANLAMASI BAYRAM SONU NETLEŞECEK

Yeni sezon planlaması için Abdullah Avcı’nın çalışmalarını bitirmesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan grup aşamasından başlayacağı için sezon başı hazırlıklarında resmi maç oynamayacak olan siyah beyazlı takımda, Avcı’nın birkaç aşamadan oluşacak bir sezon planlaması yaptığı öğrenildi.

Başkan Fikret Orman’ın çok önem verdiği Uzakdoğu turuna da önem veren Avcı’nın, Japonya’da yapılması düşünülen turnuvanın kesin tarihlerinin belli olmasını istediği ve diğer kamp programlarını buna göre yapacağı bildirildi.

Avcı’nın 4-5 Temmuz’da başlatmayı düşündüğü sezon çalışmalarında ligin başlayacağı 16 Ağustos’a kadar geçecek 45 günde 7 veya 8 tane hazırlık maçı yapmayı istediği de gelen bilgiler arasında.

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Beşiktaş’a ilk transfer Avusturya’dan Doğan Resmi görüşmeler başladı...

"Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu başka"Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulüpte farklı bir duygu ve ruh olduğunu söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir ile gerçekleştirdikleri hikayenin zorluğuna değindi.
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