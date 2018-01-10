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Beşiktaş'a iki kötü haber! Pepe ve Tosic...

Beşiktaş'ta Pepe ve Dusko Tosic'in sakatlandığı kaydedildi.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş iki oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi sitelerinden şu açıklamayı yaptı:

Devre arası hazırlık kampında sakatlık geçiren Pepe ve Tosic'in yapılan tetkikleri sonucunda; Pepe'nin sol kalça adelesinde (Gluteus Minimus) ve Tosic'in sağ baldır adelesinde (Soleus) zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavileri yapılan oyuncularımız tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda ve havuzda çalışmalarına devam edecektir.

Her iki oyuncumuzun hafta başında takımla birlikte antrenmanlara çıkmaları planlanmıştır.

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