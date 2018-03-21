Beşiktaş'a iflas şoku!
Vodafone Park’ın çatı yapımı ile ilgili inşaat bedeli ödenmediği için iflas isteği ile açılan davada son 7 gün. Ödeme yapılmazsa Beşiktaş kulübüne bağlı inşaat şirketi iflas istendi.
Çatıyı yapan İz İnşaat Madencilik San. Tic. tarafından BJK Beşiktaş İnşaat AŞ. Aleyhine İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017’ye 1117 esas sayılı dosyası işe açılmış bulunan iflas davasının 15-3-2018 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından 7 gün içersinde 2.093.977.50 TL’nin BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. AŞ. tarafından 7 gün içersinde karar verildi. İş bu süre içersinde belirtilen bedelin ödenmemesi halinde BJK İnşaat ve Tic. AŞ. İflasına karar verilecek.
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