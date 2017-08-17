Beşiktaş'a haciz şoku... Memurlar stat kapısına dayandı!

Beşiktaş Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Dolmabahçe’de yeniden inşa edilen Vodafone Park Stadı’nın inşaatındaki bir bölümünün alçıpan, sıva ve boya işlemleri için Selçuk Ahşap Ürünler ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile anlaştı.

İki şirket arasında yapılan, “Vodafone Arena Stadı Yenileme Projesi 3.90 B Blok Alçıpan Sıva Boya Ahşap İşleri Sözleşmesi” gereği Selçuk İnşaat’a 434 Bin 689 TL’lk iki adet çek verildi. Beşiktaş İnşaat borcuna karşılık 80 Bin TL kısmi bir ödeme gerçekleştirdi ancak iddiaya göre alacaklı olan Selçuk İnşaat yetkilileri çekleri bozdurmak için bankaya gittiklerinde çeklerin karşılığının olmadığı bilgisini aldı.

VODAFONE VE DİGİTÜRK’E DE TEBLİGAT

Bunun üzerine alacaklı şirket faizleriyle beraber 480 Bin 132 TL’lik borcun ödenmesi için İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. İcra müdürlüğü borcun tahsili için Beşiktaş İnşaat A.Ş’ye tebligat gönderdi. Ancak şirketten cevap gelmedi. İcra müdürlüğü bunun üzerine yasa gereği alacaklı şirket adına Beşiktaş A.Ş ile stadın isim hakkını elinde bulunduran Vodafone şirketi ve lig maçlarının yayın hakkı bulunan Digitürk A.Ş'den, Beşiktaş İnşaat A.Ş'ye borçları varsa, alacağa karşılık müdürlüğe ödenmesi talep edildi. Söz konusu şirketler icra müdürlüğüne verdikleri yanıtta, borçlu şirkete herhangi bir borçlarının olmadığını bildirerek borca itiraz etti.

HACİZ MEMURLARI STADA GİTTİ

Borcun tahsil edilememesi üzerine Selçuk İnşaat’ın avukatı Kaan Aydın İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’ne dilekçe vererek 480 Bin 132 TL’lik alacağın haciz yoluyla alınmasını talep etti. Talebi karara bağlayan müdürlük Beşiktaş İnşaat A.Ş’nin merkezi olarak gösterdiği Vodafone Park Stadı’na hacze gidilmesine karar verdi.

Kararın ardından alacaklı tarafın avukatı Kaan Aydın ve icra müdürlüğü görevlileri dün öğleden sonra stada hacze gitti. Haciz için gelindiğini duyan BJK hukuk departmanı yetkilileri borcun ödeneceğine dair garanti vererek hacze gerek olmadığını söyledi. Alacaklı kısmın da kabul etmesi üzerine haciz işlemi yapılmadı.

“TEKRAR HACZE GİTME HAKKIMIZ SAKLIDIR”

Konuyla ilgili açıklama yapan alacaklı Selçuk İnşaat şirketinin avukatı Kaan Aydın, haciz işlemi için gittikleri statta Beşiktaş kulübü avukatlarıyla görüştüklerini belirterek, "Kısmi bir ödeme yapmayı kabul ettiler. Biz de bunu kabul ettik. Aramızda protokol yaparak kalan kısmı da taksitle ödemeyi kabul ettiler. Biz de iyi niyet çerçevesinde bu talebi kabul ettik. Amacımız fiili haciz değildir, alacağın karşılanmasıdır. Ancak protokol şartlarına uyulmaması durumunda tekrar fiili hacze çıkma hakkımız saklıdır. Bu borcun ödenmemesi müvekkil şirketin ifasına sebep olabilecek niteliktedir" dedi.

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