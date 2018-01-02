Beşiktaş'a haber gönderdi... Son karar Güneş'in!

Ara transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta Ganso sürprizi yaşanıyor. Sevilla'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in görüşü transferi şekillendirecek.
FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından, menajerler Beşiktaş'a Ganso transferini teklif etti.
Siyah beyazlı kulübe gelebileceğini ileten Brezilyalı futbolcu, Şenol Güneş'in kararını beklemeye başladı. Henüz bir girişimde bulunmayan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda bu transfer için harekete geçecek. (Futbol Arena)