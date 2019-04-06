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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.04.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a geri dönecek olan Aras Özbiliz isyan etti!

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Beşiktaş'a geri dönecek olan Aras Özbiliz isyan etti!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesi dün resmen feshedilmişti. Konuyla ilgili olarak 29 yaşındaki futbolcudan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz, Fortuna Sittard ile oynanan lig maçında oyuna girmeyi reddettiği için önce kadro dışı bırakılmış, ardından da kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. 29 yaşındaki Ermeni futbolcu, bugün konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek olan Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Willem II'de geçirdiği süre boyunca birlikte çalıştığı herkese ve taraftarlara teşekkür ederken "Fortuna Sittard maçında oyuna girmeyi reddettiğim doğru. Bu yanlıştı ve bunun için de özür diledim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün kendisini oyuna sokarak gerçekleşmesi imkansız bir talepte bulunduğunu belirten sağ kanat oyuncusu, "Duygularım ağır bastı ve bir hata yaptım. İki haftadır sakat olan ve maçtan yalnızca 1 gün önce çalışmaya başlayan bir oyuncu nasıl oyuna girer? Eğer aynı oyuncu 2 gün sonra kadro dışı bırakılıyorsa bu da benim hayal kırıklığımı sadece arttırır." dedi.

İşini reddettiğine yönelik suçlamaları da hiçbir şekilde kabul etmeyen Özbiliz, "Herkes benim ne kadar profesyonel bir futbolcu olduğunu biliyor." mesajını paylaştı.

Beşiktaşa geri dönecek olan Aras Özbiliz isyan etti

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