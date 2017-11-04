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Beşiktaş'a filede soğuk duş!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Hürriyet Haber
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ebru Ayata, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Charlotte, Fatma Yıldırım, Belıen, Dımıtrıva, Cansu Aydınoğlulları (Gizem Karadayı, Yaren
Hatipoğlu, Bytsenko, Nilay Karaağaç, Aslı Tecimer, Nurhan İnce Merve İkbal
Albayrak)
Beşiktaş: Malgorz, Zeynep Seda Uslu, Seyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhlıuk, Olga Biryukova, (Pınar Eren, Dilara Bilge, Marharyta, Merve Gülaç, Humay Topaloğlu, Simay Gazi, İremnur Elmas)
Setler: 25-14, 25-19, 25-18
Süre: 86 Dakika (24-30-32)

BURSA (AA) -

Beşiktaş Voleybol
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