Beşiktaş'a filede soğuk duş!

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ebru Ayata, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Charlotte, Fatma Yıldırım, Belıen, Dımıtrıva, Cansu Aydınoğlulları (Gizem Karadayı, Yaren
Hatipoğlu, Bytsenko, Nilay Karaağaç, Aslı Tecimer, Nurhan İnce Merve İkbal
Albayrak)
Beşiktaş: Malgorz, Zeynep Seda Uslu, Seyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhlıuk, Olga Biryukova, (Pınar Eren, Dilara Bilge, Marharyta, Merve Gülaç, Humay Topaloğlu, Simay Gazi, İremnur Elmas)
Setler: 25-14, 25-19, 25-18
Süre: 86 Dakika (24-30-32)
BURSA (AA) -