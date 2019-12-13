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Futbol
13.12.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Ruiz müjdesi

Sakatlığı nedeniyle 2 maçtır takımdan ayrı kalan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında formasına kavuşacak.

Büyük umutlarla Villarreal’den transfer edilen ancak üst üste şanssız sakatlıklar yaşayan Victor Ruiz, bu kez beklenenden hızlı takıma dönecek. Sağ arka adalesindeki problem nedeniyle ligde 2 maçtır formasından uzak kalan Ruiz, Fenerbahçe derbisinde forma giymeye hazırlanıyor. Tedavisi pozitif ilerleyen başarılı stoper, ağrıları azalmasına rağmen Yeni Malatya maçında riske edilmeyecek.

Ruiz, yüzde yüz hazır olarak Kadıköy’deki Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, derbiyle beraber ideal stoper ikilisi Vido-Ruiz’e kavuşacak. Ruiz, sakatlıklar nedeniyle ligde toplam 6 maçı kaçırdı. (Fanatik)

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