Beşiktaş'a Dorukhan Toköz sürprizi! Udinese ısrarcı...
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan Toköz için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Beşiktaş'a Dorukhan Toköz için 6 milyon euroluk teklif götüren ancak olumsuz yanıt alan Udinese, Milli futbolcu için inadından vazgeçmedi.
İtalya basınının haberine göre Udinese, diz kapağından sakatlanan ve ameliyat geçiren Dorukhan'ın durumunu yakından takip ediyor.
SEZON SONUNDA...
Udinese'nin sezon sonunda Dorukhan Toköz'ün durumuna tekrar bakacağı ve duruma göre yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.
23 yaşındaki futbolcunun ismi Udinese'nin dışında Lazio ile de anılıyordu...
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