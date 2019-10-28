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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.10.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a derbi dopingi

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Beşiktaş'a derbi dopingi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle moral depoladı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0'la geçen Beşiktaş, sonraki hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş son olarak da şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı derbide 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

İlk 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla 7 puan kazandı.

Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

Kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlı ekibin son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.

Evinde derbi kaybetmiyor

Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazanarak Vodafone Park'ta derbi kaybetmeme serisini 7 maça yükseltti.

Yeni evindeki ilk derbi maçı Galatasaray'la oynayan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımla iç sahada oynadığı dört maçın üçünü ise galibiyetle noktaladı.

Siyah-beyazlılar, sahasında Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Abdullah Avcı derbi galibiyetini bu sözlerle yorumladı...

"Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarıdır"Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.
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Beşiktaşa derbi dopingi

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