Beşiktaş'a büyük şok! Sezonu kapattı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Atınç Nukan'ın, sol diz ön çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak Atınç'ın sezonu kapatması bekleniyor.

Marcelo'nun takımdan ayrılmasıyla savunmada sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, Atınç'ın sakatlığı ile bir şok daha yaşadı.

Atınç sakatlandı planlar alt üst oldu



Beşiktaş, Marbella kampında sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Atınç Nukan'ın şokunu yaşıyor.

Sabah antrenmanında yaşanan bu sakatlık başta Şenol Güneş olmak üzere tüm takımın moralini bozarken tüm arkadaşları genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bu tip sakatlıklarda ameliyattan sonra 6 ay içinde iyileşme yaşansa da futbolcunun kondisyon ve kendi özgüvenini tekrar kazanması açısından sahalara dönmesi 1 yılı buluyor. Siyah Beyazlılarda önceki yıllarda aynı sakatlığı yaşayan Ersan, İsmail Köybaşı, Tolgay Arslan, Rhodolfo gibi oyuncular genel olarak 10-12 ay sonra sahalara dönmüştü. Benzer durumlar göz önüne alındığında Atınç'ın da sahalara dönemsi en az bir yılı bulacağı için yönetimin stoper planlarında da bazı değişiklikler yapması söz konusu olacak. Santrafor transferi ve kanat oyuncusu transferinden sonraya bırakılan stoper transferi hem hazırlık maçlarında yenilen goller hem de yaşanan bu sakatlık sonrası artık kaçınılmaz hale gelecek. Pedro Franco ve Milosevic'i kesinlikle kadroda düşünmeyen Güneş'in de Atınç'ın sakatlığı sonrası iki oyuncudan birini kadroda tutması ihtimaller dahilinde. Ancak bu ihtimal, Atınç'ı zaten 3. veya 4. yedek olarak düşünen Güneş'in Pepe, Tosic ve Mitrovic'in yanına gelecek yeni isimle birlikte 4 stoperi tamamlayacağı için düşük bir ihtimal olarak kalıyor.

Bu arada Atınç'ın sakatlanması UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde uyguladığı liste sıkıntısını da akıllara getirdi.

Altyapı kontenjanı listesinden gösterilen Atınç'ın olmayışı Beşiktaş'a kontenjan açısından yeni bir (altyapıdan yetişmiş) oyuncu transferi zorunluluğu getirmiyor. Beşiktaş UEFA listesinin altyapı kontenjanını (altyapıdan yetişmiş oyuncu transfer etmez ise) eksik yazma hakkına sahip ve bu hakkını geçen sezon da kullanarak altyapı kontenjanına sadece 2 futbolcu yazmıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.

En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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