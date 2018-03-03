Beşiktaş'a büyük şok! Küme düştü...
Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre ilk maçında İnegöl Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in ardından Beşiktaş'ın da ligden düşmesi kesinleşti. Normal sezonu 8.250 puanla 11. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, az da olsa ligde kalma ümitlerini sürdüremedi.
Salon: Afyonkarahisar Atatürk
Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
İnegöl Belediyespor: Gökhan Çatal, Antanovich, Mehmet Almaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Husaj, Klapwijk (Berkay Bayraktar, Anıl Tokat, Mustafa Kırıcı)
Beşiktaş: Batuhan Avcı, Onur Soydan, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Mithat Uykan (Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Ahmet Boz)
Setler: 25-19, 25-12, 25-18
Süre: 58 dakika (20, 19, 19)
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