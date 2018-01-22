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Beşiktaş'a büyük müjde! İki yıldız isim...

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Hürriyet Haber
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Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş, yönetiminde dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, orta şut çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşa büyük müjde İki yıldız isim...

Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alınmayan Pepe ve Tosic, idmanda yer aldı. İki oyuncunun da hafta sonunda sahada olacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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