Beşiktaş'a büyük müjde!
Nevzat Demir Tesisleri’nin yanındaki 30 dönümlük arazi 49 yıllığına Kartal’ın.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yanında yer alan 30 dönümlük ormanlık arazinin bedelsiz olarak 49 yıllığına Beşiktaş’a verilmesine karar verdi. Yönetim bu konuda uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu. Mahkemenin kararı sonrasında camiada büyük mutluluk yaşandı.(Akşam)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle