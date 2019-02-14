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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
14.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a büyük gelir

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Beşiktaş'a büyük gelir

Beşiktaş Yönetimi Kagawa için özel ürünler ve formalar üretecek. Japon turistler için Vodafone Park turu yapılacak. Kamp yeri için Japonya seçilecek.

Beşiktaş Japonlar'ın Kagawa'ya olan büyük ilgisini paraya çevirmek istiyor. Siyah- Beyazlı yönetim Kagawa için özel ürünler ve formalar üreterek bunları online olarak Japonlar'a satmayı planlıyor.

Ayrıca Türkiye'ye düzenli olarak gelen Japon turistlerin tur programlarına Vodafone Park Turu'da eklendi.

4 AYLIK SÜREÇTE 5 MİLYON LİRA
Yönetim Kagawa'nın tapusunu Dortmund'dan aldığı takdirde yeni sezonda kamp için Japonya'ya gidecek.

Siyah- Beyazlı yönetimin 4 aylık bir süreçte 5 milyon lira gelir hedeflediği öne sürüldü.

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MALİYETİ KARŞILANMIŞ OLACAK
Beşiktaş Yönetimi bunu gerçekleştirdiği takdirde Kagawa'nın 6.5 milyon liralık maliyetini de büyük oranda çıkaracak. Japonya'dan en çok tanınan Türk takımı olan Beşiktaş bunu avantaj olarak görüyor.

YENİ SPONSORLAR BULUNACAK
Yeni sezon öncesi Japonya'ya gitmeyi planlayan Beşiktaş burada hazırlık maçları yapacak.

Japonya'da kamp yapmayı da planlayan Beşiktaş bu bölgede bulacağı yeni sponsorlarla gelirini artırmak istiyor. (Takvim)

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