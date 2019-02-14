Beşiktaş'a büyük gelir
Beşiktaş Yönetimi Kagawa için özel ürünler ve formalar üretecek. Japon turistler için Vodafone Park turu yapılacak. Kamp yeri için Japonya seçilecek.
Beşiktaş Japonlar'ın Kagawa'ya olan büyük ilgisini paraya çevirmek istiyor. Siyah- Beyazlı yönetim Kagawa için özel ürünler ve formalar üreterek bunları online olarak Japonlar'a satmayı planlıyor.
Ayrıca Türkiye'ye düzenli olarak gelen Japon turistlerin tur programlarına Vodafone Park Turu'da eklendi.
4 AYLIK SÜREÇTE 5 MİLYON LİRA
Yönetim Kagawa'nın tapusunu Dortmund'dan aldığı takdirde yeni sezonda kamp için Japonya'ya gidecek.
Siyah- Beyazlı yönetimin 4 aylık bir süreçte 5 milyon lira gelir hedeflediği öne sürüldü.
MALİYETİ KARŞILANMIŞ OLACAK
Beşiktaş Yönetimi bunu gerçekleştirdiği takdirde Kagawa'nın 6.5 milyon liralık maliyetini de büyük oranda çıkaracak. Japonya'dan en çok tanınan Türk takımı olan Beşiktaş bunu avantaj olarak görüyor.
YENİ SPONSORLAR BULUNACAK
Yeni sezon öncesi Japonya'ya gitmeyi planlayan Beşiktaş burada hazırlık maçları yapacak.
Japonya'da kamp yapmayı da planlayan Beşiktaş bu bölgede bulacağı yeni sponsorlarla gelirini artırmak istiyor. (Takvim)
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