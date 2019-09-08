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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
08.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

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Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi!

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde Avusturya’da yaptığı kampta sakatlık yaşamıştı.

34 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekibi Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından yaşadığı sorun sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.

Uzun süredir tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.

Milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arayı da iyi bir şekilde değerlendiren yıldız futbolcunun ayağındaki sorunu büyük ölçüde atlattığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun salı gününden itibaren yapılacak takım çalışmalarında yer alması bekleniyor. Ligde 4. haftada Gazişehir’le oynanacak maçta riske edilmemesi beklenen Burak’ın, 5. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Atiba da dönüyor...

Siyah-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu da Atiba Hutchinson’dı... Sorunu sebebiyle Kara Kartal’ın bu sezon lig karşılaşmalarında görev yapamayan 36 yaşındaki ön libero da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Başarılı futbolcunun, bu hafta içerisinde yapılacak takım çalışmalarında yer alıp idman açığını kapatmasının ardından Gazişehir’le oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

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Beşiktaşa Burak Yılmaz müjdesi

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