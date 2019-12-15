Beşiktaş'a 4 teklif! Biri gelecek...
Beşiktaş yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürürken bir dönem Kartal'da forma giyen Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic'in menajerleri bu oyuncuların geri dönmesi için teklifte bulundu.
Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.
Lyon'dan ayrılmak isteyen siyah beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı stoper Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. (Takvim)
Mario Gomez'in Bayern Münih formasıyla yaptığı hat-trick'i izliyoruz...
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