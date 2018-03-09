Beşiktaş'a 3. Hırvat! Bu sefer orta sahaya...
Beşiktaş ön libero için aradığı ismi İtalya'da buldu.
Kartal, sözleşmesi sezon sonu bilecek olan ve 35 yaşını geçen Atiba'nın yerini doldurmak için şimdiden harekete geçti. Siyah Beyazlıların listesinin ilk sırasında ise Fiorentina ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Milan Badelj yer alıyor. Bonservis bedeli ödemeden transfer yapma konusunda uzman olan Beşiktaş, kulübü ile henüz anlaşma sağlayamayan Hırvat ön libero ile bağlantı kurdu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in de alınmasına onay verdiği Badelj'in menajeriyle Beşiktaş Futbol Komitesi arasında ilk görüşmenin olumlu geçtiği, tarafların yeniden bir araya geleceği belirtildi.
29 yaşındaki futbolcunun transferi için Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Domagoj Vida'ya da 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptırılacak. Kartal'ın Badelj dışında isimlerle de temasa geçtiği ifade edildi. (AMK)
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