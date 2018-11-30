Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yoklar...
Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcular bulunurken Beşiktaş'a da kötü haber geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Sarpsborg maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Siyah Beyazlılar'ı ligde de zorlu Galatasaray maçı bekliyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Pepe, G.Saray maçında sahada olamayacak. Sosyal medyadan bir taraftarla tartışan Hollandalı yıldız Babel ise kadro dışı bırakılmıştı. Babel'in de derbi mücadelesinde forma giyme şansı bulunmuyor.
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