Beşiktaş'a 2 şok birden! Derbide yoklar
Süper Lig'in 22. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanında... Siyah-Beyazlı ekipte Portekizli yıldızı Pepe gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş'a bir şok da Talisca'dan geldi. Başarılı oyuncu 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Konyaspor maçının 39. dakikasında Skubic'e yaptığı faul nedeniyle hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılan deneyimli isim gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Talisca da 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle