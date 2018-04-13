Beşiktaş yönetiminden Talisca sözleri: 'Onun değerinin yükselmesi...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş yönetiminden Talisca sözleri: 'Onun değerinin yükselmesi...'
GeriFutbol Beşiktaş yönetiminden Talisca sözleri: 'Onun değerinin yükselmesi...'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
13.04.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş yönetiminden Talisca sözleri: 'Onun değerinin yükselmesi...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş yönetiminden Talisca sözleri: 'Onun değerinin yükselmesi...'

ŞAMPİYONLUK yarışının kızıştığı günlerde sürekli Talisca isminin transfer söylentilerine karışmasından rahatsız olup olmadıklarını Beşiktaş yönetimine sorduk.

Siyah-Beyazlılar, bu konuda rahat. Talisca’nın çok değerli bir oyuncu olduğunu belirten yöneticilerin konuyla ilgili görüşleri şöyle: Biz zaten onu kiralarken böyle bir değere ulaşacağına inandığımız için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ettik. Şu anda bunun çok daha üzerinde fiyatlar konuşuluyor ve bu durum kesinlikle bizi rahatsız etmiyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Akhisar Bld.G.Spor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,25
    19922kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

BAŞARININ PRİM YAPMASI DOĞAL

Talisca’nın satın alma opsiyonu mayıs sonuna kadar bizde. Onun değerinin yükselmesi, Beşiktaş’ın da değerini yükseltir. Talisca karakter olarak da iyi bir sporcu. Her takımın böyle bir oyuncuyu kadrosunda görmek istemesi doğaldır. Başarılı olan övülür ve talepler artar. Futbol piyasasının doğası böyle. Ancak bu bizim Talisca’yı sezon sonunda göndereceğimiz anlamına gelmez. Şu anda konuyu değerlendirmek için erken olduğunu düşünüyoruz.

FUTBOLCU MAL DEĞİL, DEĞERDİR

Talisca şampiyonluk yarışında özveriyle çalışıyor. Sezon sonunda bütün taraflarla konuşacağız. Talisca’nın da kalmaya gönlü var. Ancak bu çok yönlü bir durum. Sadece bizim istememiz ya da sporcunun istemesi yeterli değil. Bir konsensüs sağlamaya çalışacağız. Futbolcu mal değil. ‘Parası neyse verip, alırım’ görüşü sağlıksız bir bakış açısı. Oyuncunun burada kalmak istemesi ve memnuniyeti de önemli. Bunların hepsine sezon sonu karar vereceğiz. (Akşam)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yok böyle maç! Son 30 saniyede bakın neler oldu...

Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

Fener’e Janssen müjdesi